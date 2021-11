Briga e la futura moglie Arianna Montefiori: ecco dove hanno festeggiato gli addii al celibato e nubilato i due

Briga e la futura moglie Arianna Montefiori si separano momentaneamente. Sul social i due svelano dove hanno festeggiato gli addii al celibato e al nubilato. Il rapper 32enne, ex volto di Amici, e l’attrice romana 27enne hanno scelto di volare in due diverse mete europee con i rispettivi amici, come rivelano sul social.

Briga e Arianna si sposeranno il prossimo 18 dicembre, come hanno già annunciato. Sono euforici e innamoratissimi, prima, però, hanno voluto celebrare gli addii al celibato e al nubilato, come vuole la tradizione.

“E’ da tutta la vita che sento parlare di addii al celibato. Chi li festeggia da protagonista e chi da partecipante. Non mi è mai capitato di farne uno, ma il destino ha voluto che il mio primo addio al celibato fosse il mio! E’ chiaro, non è capitato proprio in un momento storico semplice, quindi la mia mente ha dovuto subito circoscrivere le fantasie a mete geografiche raggiungibili, per normative e tempistiche”, scrive Mattia Bellegrandi, questo il nome all’anagrafe di Briga, sul social.

Poi aggiunge: "Dove andiamo, quindi, a festeggiare? In Spagna e in Danimarca ci ho vissuto, in Inghilterra ci sono diversi intoppi, in Francia ci va la mia futura moglie con le sue amiche, in Olanda beh, non ho più 18 anni. Andiamo in Lussemburgo, allora. Ma perché in Lussemburgo, che ci vai a fare?”.

E subito l’artista spiega il motivo della sua scelta: “Sapete, ho scelto di fare questo viaggio con un gruppo di amici, legati l'uno all'altro da quando eravamo piccoli. Col tempo ci siamo persi dei pezzi: uno vive a Londra da un decennio, un altro proprio in Lussemburgo e non lo vediamo da un paio d’anni. Andiamo lì, allora. Gli facciamo una sorpresa. Ma come ? La sorpresa dovrebbero farla loro a te, sei tu lo sposo. Non fa niente. Amo le sorprese. Stavolta la sorpresa è che io faccio la sorpresa. Ho già stampato le felpe, poi. A chi tocca 'nse ‘ngrugna”.

Briga è volato in Lussemburgo. Arianna invece ha scelto Parigi. Conosciuta al grande pubblico nel ruolo di Valentina Valpreda in Che Dio ci aiuti, serie Rai, ha voluto insieme a lei pure la sua grande amica Diana Del Bufalo. Il divertimento è stato massimo. Ora si torna agli ultimi preparativi per le nozze: è quasi il giorno del sì…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2021.