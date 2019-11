Briga e Arianna Montefiori sono fidanzati: la prima foto social insieme

Briga e Arianna Montefiori sono ufficialmente fidanzati. Per il rapper 30enne, ex volto di Amici, e l’attrice de “L’Isola di Pietro 3” 25enne arriva la prima foto social insieme condivisa da entrambi sui loro profili Instagram e una tenera dedica.

Briga e Arianna Montefiori da fidanzati si fanno vedere dolcissimi e innamorati mentre si guardano negli occhi. Sul visto hanno il segno rosso distintivo della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Matteo Briga a commento della foto social da fidanzati con Arianna Montefiori scrive alcune parole della sua canzone, “Stringiti a me”, una vera e propria dichiarazione d’amore: “Di tutto ciò che questa vita mi abbia regalato, niente è come te. E di tutte quante le storie che mi han raccontato, credo solo a te”.

Arianna del rapporto con il cantante non dice nulla, invece. “25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. #nonunadimeno #nonènormalechesianormale Stop alla violenza sulle donne”, sottolinea. Lo scatto, come rivela, è stato scattato da Evelina Montefiori, sua sorella.

La Montefiori è nata a Roma il 19 luglio, oltre a una sorella, ha pure un fratello e vive con i genitori nella Capitale. Si è diplomata in danza moderna e contemporanea al Teatro Greco Dance Company. Ha studiato recitazione al Teatro Azione e dopo diversi spettacoli teatrali e una web serie, nel 2016 ha debuttato in una serie tv, “Don Matteo". Poi sono arrivati “L’ispettore Coliandro”, “Che Dio ci aiuti” e “L’Isola di Pietro 3”. Legata sentimentalmente in passato a Luca Levi, ora ha iniziato la sua relazione con Briga, con cui, a giudicare dagli sguardi, va tutto benissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2019.