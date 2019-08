Briga ha un nuovo amore. Il rapper 30enne, ex volto di "Amici", è stato paparazzato in atteggiamenti intimi dal settimanale Spy con una bellissima ragazza e non si tratta di un volto sconosciuto: la dolce metà in questione è Jasmine Gigli, figlia del cantautore Carlo Gigli, che con la sorella Jay fa parte del duo Jas&Jay. Le due ragazze sono le vallette di "Mezzogiorno in Famiglia".

L'amore tra Briga e Jasmine Gigli sarebbe nato grazie all'ultimo singolo del rapper. Il brano, intitolato "Baby", ha visto la collaborazione dell'artista con le Jas&Jay. La canzone non è diventata un tormentone, almeno per il momento, ma a quanto pare ha dato la possibilità a Mattia, questo il vero nome del cantante, di incontrare l'anima gemella.

Briga e Jasmine, che nel 2007 è stata Miss Lazio e ha partecipato a Miss Italia, sono stati fotografati insieme in spiaggia, a Fregene, vicino Roma. Negli scatti appaiono piuttosto intimi e si scambiano anche un bacio sulle labbra. I diretti interessati per ora non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla liaison ma sembra proprio che la loro sia un'estate all'insegna dell'amore.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 2/8/2019.