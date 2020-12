Brigitta Boccoli e Stefano Orfei costretti a vendere i gioielli di Moira: 'La situazione è dura'

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei sono costretti a vendere i gioielli dell’amatissima Moira Orfei, regina indiscussa del circo e mamma di Stefano, scomparsa il 15 novembre 2015. “La situazione è dura”, spiega la coppia in tv, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, su Rai Uno. Per andare avanti hanno dovuto prendere questa difficilissima decisione.

Brigitta e Stefano, 48 e 54 anni, genitori di Manfredi, 12 anni, e Brando, un anno e 5 mesi, hanno messo i gioielli di Moira all’asta, nonostante siano legatissimi ai preziosi, soprattutto per il loro grande valore affettivo. “La decisione di vendere i gioielli l’aveva presa già Moira stessa alcuni anni fa. Lei ha sempre voluto tenere il suo circo a livelli altissimi anche dopo l’inizio della crisi economica. Lo ha fatto per i suoi lavoratori e per le loro famiglie, ma anche per il suo pubblico e i suoi animali. Dare via gli animali era impensabile: dove sarebbero andati a finire? E chi si sarebbe preso cura di loro? Gli animali del circo li ha amati Moira e li amiamo noi adesso. Noi, oggi, stiamo portando avanti quella che è stata la sua decisione”, spiegano i due in collegamento dalla loro casa con lo studio televisivo.

Poi svelano ancora: “Non sappiamo ancora cosa potremo fare dopo la vendita, lo sapremo a metà dicembre. Speriamo bene, la situazione è molto dura non solo per noi ma per tutto lo spettacolo italiano. Mantenere i lavoratori e le loro famiglie richiede un costo molto alto, in questo il circo fa più fatica degli altri settori”. Si augurano di riuscire a coprire tutti i costi e a portare avanti la propria attività, senza rinunciare al lavoro e licenziare chi da anni è al loro fianco.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2020.