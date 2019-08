Di certo non si può dire che Brigitte Nielsen dimostri la sua età. L’attrice, che ha da poco compiuto 56 anni, è sempre in splendida forma. Eccola paparazzata poche ore fa in giro per Los Angeles. Abito nero fino ai piedi e ciabatte dello stesso colore, sale in auto sotto il sole della California per andare a fare alcune commissioni.

Diventata mamma per la quinta volta nel giugno dello scorso anno, la bionda di origini danesi non si è mai curata troppo delle critiche di chi ritiene che la sua età non si adatta per prendersi cura di una neonata. Ma a giudicare da queste immagini, l’ex moglie di Sylvester Stallone gode davvero di ottima salute ed è in grado di prendersi cura della piccola Frida, frutto dell’amore con il marito italiano Mattia Dessì, 40 anni, senza problemi. Da quando è diventata mamma, forse complici le fatiche di dover badare a una bimba piccola, Brigitte sembra addirittura ringiovanita.

Scritto da: la Redazione il 1/8/2019.