Britney Spears è incinta! L’annuncio

Britney Spears è incinta. La cantante ha annunciato di essere in dolce attesa con un post social pubblicato lunedì sera ora italiana. A 40 anni diventerà ancora mamma e il nascituro è frutto dell’amore con il compagno e futuro marito Sam Asghari. La pop star ha scritto su Instagram: “Ho fatto un test di gravidanza… ebbene, avrò un bambino…”. “Se fossero due, potrei impazzire… Ovviamente non uscirò molto perché ci sono i paparazzi in agguato per fare soldi con le mie foto… come hanno sfortunatamente già fatto…”, ha aggiunto. Britney è già madre di Sean Preston, 16 anni, e Jayden, 15, avuti con l’ex marito Kevin Federline.

La Spears, che lo scorso anno ha finalmente visto giungere al termine la tutela legale da parte di suo padre Jamie, ha poi raccontato che durante le passate gravidanze ha avuto difficoltà di natura psicologica. “E’ dura perché quando ero incinta avevo la depressione prenatale… è una cosa assolutamente orribile… all’epoca le donne non ne parlavano… alcune persone pensavano fosse pericoloso che una donna si lamentasse con un bambino dentro di sé… oggi le donne ne parlano sempre… grazie al cielo non dobbiamo più tenerlo un segreto. Stavolta farò yoga tutti i giorni!”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 11/4/2022.