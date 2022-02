Britney Spears a pranzo con l’avvocato: 'Ti adoro, mi hai cambiato la vita’

Britney Spears è davvero molto grata al suo avvocato Mathew Rosengart. L’uomo infatti alla fine dello scorso anno è riuscito a ottenere la fine della tutela legale sulla cantante da parte del padre Jamie, situazione che durava dal 2008. Brit ha così ripreso in mano il suo patrimonio multimilionario e la sua vita privata. Ora sul social la 40enne ha condiviso alcune foto in cui è a pranzo fuori con il legale.

Vicino alle immagini ha scritto: “Quest’uomo ha cambiato la mia vita… Ci sono così tanti progetti eccitanti di fronte a me. Abbiamo due look abbinati per pranzo, ma è un caso! Grazie per essere sempre così gentile e rispettoso nei miei confronti! Ps: Mathew Rosengart io semplicemente ti adoro!”.

Lo scorso novembre quando è arrivata la decisione finale del giudice sulla situazione di Britney, Rosengart aveva definito la sentenza “epocale”.

In un comunicato aveva fatto sapere: “E’ stato un giorno epocale per Britney Spears. Abbiamo per lei una rete di protezione sia dal punto di vista personale che finanziario. Ma da oggi Britney è una donna libera e indipendente. Il resto, con il sistema di supporto, lo deciderà lei”.

Scritto da: la Redazione il 3/2/2022.