Primo red carpet in coppia per Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari, 25 anni. I due, che sono insieme dal 2016, hanno partecipato all’inizio di questa settimana all’anteprima del film di Quentin Tarantino ‘C’era una volta a… Hollywood’. Si è trattato della prima volta che la reginetta del pop si è messa in posa per i fotografi con il compagno, che ha 12 anni meno di lei.

La 37enne, che in passato ha avuto diversi problemi legati alla sua salute, sia fisica che mentale, sembra stare meglio ed è apparsa sorridente in un abito rosso con scarpe nere. Solo qualche mese fa era stata ricoverata nuovamente in rehab a causa di un periodo turbolento seguito allo stress per alcuni problemi in famiglia. Il padre di Brit, Jamie, è stato infatti operato a causa della rottura del colon.

Scritto da: la Redazione il 24/7/2019.