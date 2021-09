Britney Spears si sposa: lo annuncia via social e mostra l’anello

Britney Spears si sposa. La cantante 39enne ha detto di ‘sì’ alla proposta del compagno 27enne Sam Asghari, a cui è legata da circa cinque anni. L’ex reginetta del pop, ora che il padre non è più il suo tutore legale, ha più libertà per quanto riguarda le scelte private e a quanto pare ha colto subito la palla al balzo per unirsi legalmente al fidanzato. Sul social la diva americana ha condiviso un video in cui mostra l’anello ricevuto in dono dalla sua dolce metà. Vicino alle immagini ha scritto: “Non riesco a crederci!”.

Anche Sam ha condiviso una foto per annunciare la notizia: nello scatto lo si vede mentre bacia Britney e mentre lei mostra all’obiettivo il gioiello (disegnato dal gioielliere di New York Roman Malayev). Poi il suo manager Brandon Cohen ha confermato a People che i due hanno proprio deciso di andare all’altare. “La coppia ha reso oggi la propria relazione di lunga data ufficiale ed è profondamente toccata dal supporto e dall’amore che ha ricevuto”, ha dichiarato alla rivista.

Britney ha alle spalle una tormentata vita sentimentale. E’ stata sposata per pochissimo con Allen Alexander, poi poco dopo ha detto ‘sì’ all’ex marito Kevin Federline, da cui ha avuto i suoi unici figli, Sean, 16 anni, e Jayden, 15. Quelle nozze sono durate dal 2004 al 2007.

Lo scorso giugno la Spears aveva affermato in tribunale che il padre Jamie, suo tutore legale (ora dimissionario) le impediva di sposare Sam e di avere figli con lui (attraverso l’installazione di un dispositivo medico intrauterino). Il suo desiderio era invece quello di crearsi una famiglia con Asghari e di mettere nero su bianco la loro unione.

