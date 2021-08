Britney Spears spiega perché pubblica foto seminuda sul social

Negli ultimi tempi in molti hanno notato che Britney Spears ha iniziato a condividere sul suo profilo Instagram diverse immagini in cui appare seminuda, in topless. La cantante 39enne ora ha voluto fare chiarezza e spiegare i motivi che l’hanno spinta a condividere questo genere di scatti con i suoi oltre 33 milioni di follower. L’ex reginetta del pop, che da mesi è al centro di una contesa legale con suo padre Jamie (dimessosi recentemente dal ruolo di tutore legale del suo patrimonio), aveva bisogno di “leggerezza” e di vedersi così com’è nata, nuda e “pura”.

Postando una nuova immagini sul social, ha dichiarato di non essersi rifatta il seno, come qualcuno aveva ipotizzato, e ha aggiunto: “Vorrei che capiste il motivo per cui metto in mostra il mio corpo”. “Credo che esibirmi mi abbia reso troppo attenta ai difetti del mio corpo, e questa non è una cosa attraente. Se vi state chiedendo perché mostro il mio corpo ora… Perché sono venuta al mondo nuda e poi ho sentito una grande responsabilità sulle mie spalle e questo mi ha portato a vedermi in modo negativo! Volevo vedermi sotto una luce più leggera… nuda… come sono nata”, ha continuato.

E ancora, Brit sente la necessità di mostrarsi sotto una luce diversa, innanzitutto per sé stessa. “Sono una donna, una donna bella, sensibile, che ha bisogno di vedersi nella sua forma più pura”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 17/8/2021.