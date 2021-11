Britney Spears svela quale noto stilista italiano sta preparando il suo abito da sposa

Britney Spears ha rivelato qual è il noto stilista, o meglio la nota stilista, che sta lavorando al suo abito da sposa. Si tratta dell’italianissima Donatella Versace, una delle designer più amate dalle star americane. La 39enne lo scorso settembre ha infatti accettato la proposta di nozze del compagno Sam Asghari e adesso fervono i preparativi per il grande giorno. Condividendo su Instagram alcune immagini in cui appare con un abito rosa e gonna di tulle, Brit ha scritto: “No… questo non è il mio vestito da sposa!!! Donatella Versace sta creando il mio vestito proprio ora mentre parliamo… Buonanotte a tutti!”.

Qualche giorno fa la diva a stelle e strisce, che ha da poco recuperato una certa autonomia decisionale sulla sua vita dopo che suo padre per oltre 10 anni le ha fatto da tutore legale, aveva chiesto aiuto ai suoi fan per decidere quale sarà il luogo in cui pronuncerà il fatidico “sì”. “Non ho idea di dove voglio sposarmi. Non sappiamo se vogliamo farlo in Italia, in Grecia, in Australia o a New York”, aveva affermato. A quel punto Sam, 27 anni, le aveva proposto di chiedere consiglio proprio ai suoi ammiratori. Lei aveva risposto di pensare che fosse una buona idea.

Il prossimo 2 dicembre Britney compirà 40 anni e secondo qualcuno vorrebbe mettere la fede al dito prima di quella data o il giorno stesso del compleanno. Forse alle Hawaii, un luogo che sia lei che Sam amano molto.

Scritto da: la Redazione il 10/11/2021.