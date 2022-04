Bruce Willis, le prime foto dopo l'annuncio della malattia

A poco più di una settimana dall’annuncio del ritiro dalle scene a causa di una malattia, Bruce Willis ricompare sui social. E’ la moglie Emma Heming, 43 anni, a condividere sul social le prime foto dopo il post della famiglia che ha gettato nello sconforto molti fan del divo 67enne, impossibilitato a recitare perché affetto da afasia, disturbo che impatta sulle sue abilità cognitive, influendo sulle capacità di comprendere e usare il linguaggio per scrivere, parlare, leggere. I teneri scatti che lo ritraggono con la donna che ama li ha realizzati la loro figlia, Mabel Ray, 10 anni.

Le immagini condivise mostrano Bruce Willis ed Emma mentre si riposano al sole appoggiati a un tronco di un albero durante una passeggiata nei boschi. Nella didascalia si legge: “Mamma e papà nel loro habitat preferito”.

L’attore sorride. Ancora non si conoscono pienamente le sue condizioni di salute. Il post firmato dalla sua famiglia allargata composta dalla moglie Emma, sposata nel 2009, dalla sua ex moglie Demi Moore, da cui si è separato nel 2000 dopo 13 anni di matrimonio, e dai suoi cinque figli, Rumer, 33 anni, Scout, 30 anni, Tallulah, 28 anni, Mabel, 10 anni, ed Evelyn, 7 anni, ha sottolineato che non gli è più possibile recitare sul set. “Bruce sta affrontando alcuni problemi di salute - spiegava la nota diffusa - Di recente gli è stata diagnosticata l’afasia, che sta avendo un impatto sulle sue abilità cognitive. Di conseguenza si ritira da una carriera che per lui ha significato molto. Questo è un momento molto difficile per la nostra famiglia, facciamo affidamento sul vostro amore, sul vostro sostegno e sulla vostra compassione. Attraversiamo tutto questo come una famiglia unita e forte”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2022.