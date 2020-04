Bruce Willis è in quarantena con l’ex moglie Demi Moore e le loro tre figlie, Rumer, 31 anni, Scout, 28, e Tallulah, 26. La cosa ha però fatto alzare più di qualche sopracciglio dopo che la famiglia ha condiviso sul social diverse immagini scattate all’interno della loro casa storica in Idaho. Bruce e Demi sono infatti divorziati dal 2000 e lui è da tempo rispostato. Dall’attuale moglie Emma Heming Willis ha anche avuto altre due bambine, Mabel, 8 anni, ed Evelyn, 5. Come mai di lei non vi è traccia e il divo ha invece preferito passare queste settimane con la più famosa ex? A spiegarlo è stata la secondogenita Scout durante un’intervista in un podcast.

Le cose sono andate così. Quando si è capito che anche gli Stati Uniti stavano andando verso il lockdown totale, tutta la famiglia allargata aveva deciso di riunirsi proprio nella casa dove Bruce e Demi hanno cresciuto le loro figlie, visto che è una villa molto grande in una zona poco popolosa del piccolo stato a stelle e strice. Se Bruce è riuscito ad arrivare facilmente, c’è stato invece un incidente che alla fine non ha permesso ad Emma e alle bimbe di lasciare Los Angeles.

“Sia Emma che le mie sorelline sarebbero dovute venire a stare qui con noi per questo periodo, ma una delle mie sorelle, che ha circa sei anni, era al parco e visto che nessuno le aveva detto che non bisogna giocare con gli aghi… Beh ne ha trovato uno e ha iniziato a giocarci e si è punta un piede. La madre l’ha portata dal dottore e poi ha dovuto aspettare che arrivassero i risultati delle analisi (la puntura accidantale con aghi può trasmettere HIV ed Epatite C, malattie potenzialmente mortali, ndr). Mio padre era già arrivato ma con tutti i problemi a viaggiare in questo momento la moglie e le mie sorelline non sono riuscite a raggiungerci”, ha spiegato Scout.

