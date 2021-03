L’epilogo non è affatto dei migliori. Tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi è sceso il gelo totale. I due avevano fatto sognare tantissimi telespettatori durante la permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Per un periodo la loro amicizia è stata davvero fortissima. Poi sono subentrate le incomprensioni e il legame si è letteralmente disintegrato, o peggio si è trasformato in una evidente antipatia. Se l’influencer ha fatto sapere di non seguire più Maria Teresa su Instagram ed è arrivato a definirla ‘falsissima’, adesso è lei a replicare per le rime.

La Ruta ha spiegato di non aver alcun interesse a sapere cosa fa il 25enne e ha sottolineato di appartenere ad un mondo “completamente diverso” dal suo. “Tommaso mi prendeva in giro. C’è da dire che io e lui rappresentiamo due mondi completamente diversi”, ha spiegato a ‘Super Guida Tv’. “Può fare quello che vuole. Io non l’ho rimosso dai miei contatti, ma anche a me non interessa molto seguirlo”, ha aggiunto. Ma probabilmente molto presto lo eliminerà dalle persone che segue sul social. “Anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone”, ha concluso.

Non sembra aver avuto destino migliore il rapporto che la 60enne aveva costruito nella Casa con Stefania Orlando. Quest’ultima l’ha recentemente definita “livorosa” ed è saldamente schierata dalla parte di Zorzi, con cui continua a vedersi e sentirsi anche dopo la fine del reality.

Scritto da: la Redazione il 17/3/2021.