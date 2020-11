Tornano i calendari sexy? Paola Caruso in edicola senza veli: foto

Tornano i calendari sexy. Paola Caruso arriva in edicola senza veli per l’esplosivo 2021 firmato For Men. La showgirl si spoglia: a 35 anni si mostra come mamma l’ha fatta senza problemi per il mensile. Racconta con foto sensualissime e un corpo tutte curve i dodici mesi che verranno.

Mamma di Michelino, avuto dall’ex fidanzato Francesco Caserta, nato a marzo 2019, Paola è entusiasta del suo calendario per il giornale. Sul social annuncia l’uscita in edicola e invita tutti ad acquistarlo. Condivide con i fan anche una delle foto che scottano. Nelle sue storie si fa vedere mentre scarta il giornale e guarda orgogliosa il suo progetto nero su bianco.

“E’ diventata celebre con l’appellativo di Bonas, nel programma ‘Avanti un altro’ e si è trascinata la sua fama di bellissima, dalla tivù al cinema. Non poteva essere che Paola Caruso la protagonista del maxi Calendario 2021 di For Men Magazine, il mensile maschile più venduto in Italia”, sottolinea il direttore di For Men Andrea Biavardi.

E aggiunge: “Paola, deve la sua fama ai reality e non solo. L’abbiamo ammirata all’'Isola dei Famosi', dove ha ottenuto un successo tale che l’hanno voluta anche nell’edizione spagnola. E’ stata protagonista anche di 'Pechino Express', dove ha strappato applausi e simpatia. I lettori di For Men Magazine potranno ammirarla in 13 foto davvero bollenti, scattate in Costa Azzurra dal fotografo delle bellissime Emanuele Jeane Appendino”.

Dopo l’arrivo del figlio, Paola aveva rinunciato a spogliarsi, ma non ha saputo resistere a una proposta così ghiotta.

I fan apprezzano e non vedono l’ora di appendere il calendario di un anno che tutti si augurano migliore di quello che sta finendo...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2020.