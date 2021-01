'Cambi uomini ogni due anni': ecco come risponde Belen

Belen Rodriguez mette a tacere chi la critica. Sul social la definiscono una ‘mangiauomini’, ma la showgirl argentina non ci sta. “Cambi uomini ogni due anni”, le scrive una follower, la bella 36enne risponde per le rime.

Belen innamorata si sta rilassando in montagna con Antonino Spinalbese e la sua famiglia. Sul social pubblica una foto del 25enne a cui ormai è legata da qualche mese. Appassionata, scrive: “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco…”, citando un celebre verso del brano di Coez, “La musica non c’è”. Antonino replica: “E ballo senza musica con te!”, citando a sua volta la stessa canzone. L’idillio però viene spezzato da chi la stuzzica e lancia una frecciata…

“Eh lo so Belu, la fase dell’innamoramento è bella… Scuola di danza…sotto la pioggia… Io e te per sempre… Beata te che ogni due anni li cambi e non perdi mai la magia dell’inizio…furbetta…”, scrive la ‘seguace’. Belen la zittisce subito e ribatte: “Per la precisione ogni quattro”.

La Rodriguez non sbaglia. I suoi fidanzati ufficiali, ex marito compreso, dal 2004 a oggi sono stati in effetti quattro. Dal 2004 al 2008 è stata legata al calciatore Marco Borriello. Dal 2009 e al 2012 c’è stato Fabrizio Corona. Nell’aprile del 2012, durante il talent Amici, ha conosciuto Stefano De Martino con cui si è sposata il 20 settembre 2013 e dal quale il 9 aprile 2013 ha avuto il figlio, Santiago. Nel 2015 Stefano e Belen si sono separati e lei ha avuto una relazione con il pilota Andrea Iannone. Nel 2019 è arrivato il ritorno di fiamma con De Martino, nell’estate 2020 l’addio definitivo. Ora c’è Spinalbese, il quinto fidanzato con cui sembra esserci una grandissima complicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/1/2021.