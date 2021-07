Camera ardente Raffaella Carrà: ci sono anche Fiorello, Marini e Prati

Sono state tantissime le persone che nel secondo giorno di camera ardente hanno voluto rendere omaggio e salutare per l’ultima volta Raffaella Carrà. La conduttrice e cantante si è spenta lo scorso lunedì a 78 anni a Roma. In Campidoglio sono arrivati anche diversi volti noti della tv, a partire da Fiorello. Fiore e Raffaella si conoscevano bene e hanno collaborato in più occasioni. Il 61enne è arrivato insieme alla compagna Susanna Biondo e si è trattenuto per alcuni minuti.

Poi Valeria Marini. La 54enne è reduce dall’esperienza a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. E proprio la Spagna è il paese in cui, dopo l’Italia, la Carrà era più amata. Valeria si è fermata a pregare davanti al feretro, vestita completamente di nero. Anche il suo dolore è grande.

Infine Pamela Prati. La 62enne manca dalla tv da parecchio tempo. Dopo lo scandalo legato al finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone, Pamela si è presa un periodo di pausa ed evita di farsi vedere troppo in pubblico. Ma non poteva non dare un ultimo saluto a Raffaella.

Raffaella Carrà ha tenuta nascosta la sua malattia fino all’ultimo. Neanche molti degli amici più cari sapevano nulla. Sembra avesse una forma molto aggressiva di tumore ai polmoni, anche se non si tratta di notizie ufficiali.

Scritto da: la Redazione il 9/7/2021.