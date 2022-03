Cameron Diaz non si lava mai il viso: 'Sono un animale selvatico’

E’ stata una delle donne più ambite del mondo, una star di Hollywood richiestissima e dai compensi stellari. Oggi però la vita di Cameron Diaz è completamente cambiata. Otto anni fa ha deciso di abbandonare le luci dei riflettori e Hollywood. Ora parlando nel podcast ‘Rule Breakers’ la 49enne ha fatto sapere di aver cambiato anche tutte le sue abitudini e di non curarsi affatto dell’estetica del suo corpo, addirittura non lavandosi mai il viso. Ha detto: “Sono selvaggia, sono come un animale selvatico, una bestia”. Quando le è stato chiesto se abbia una beauty routine, ha risposto: “Non mi importa nulla, è davvero l’ultima cosa che penso nella mia giornata, non mi importa di come appaio. Non faccio letteralmente nulla. Non mi lavo neanche mai la faccia”.

Cameron, che nel 2015 ha sposato Benji Madden, non usa alcun prodotto di bellezza. “In questo momento non faccio alcuno sforzo in quel senso. Mi interessa solamente essere forte. Questo è importante. Sento che i 50 anni sono diversi dai 40”, ha continuato.

L’ultimo film a cui ha preso parte è ‘Annie’, del 2014. Da allora non si è pentita dalla scelta di vita fatta e dell’allontanamento dall’industria del cinema.

