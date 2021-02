Can Yaman e Diletta Leotta, arriva la prima foto in coppia: guarda

Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio? Arriva la prima foto social in coppia, la pubblica l’attore turco sul suo profilo Instagram. “Coppia pericolosa”, scrive. Lo scatto sembra essere stato realizzato in un poligono di tiro. Il bel 31enne è accanto alla 29enne, non ci sono baci o abbracci. Yaman ha in mano una pistola, entrambi indossano cuffie per attutire gli spari. La Leotta sorride: il suo campione ha realizzato un bel punteggio andando a bersaglio.

Can condivide la foto e disattiva i commenti per evitare che esplodano nuovamente polemiche intorno alla liaison che starebbe vivendo con la conduttrice sportiva Dazn. Intorno alla loro storia d’amore, nata da qualche tempo, si sono scagliate moltissime fan del divo più desiderato, ora sul set di “Sandokan”. Alcune ammiratrici, furiose, lo hanno insultato perché avrebbero voluto vederlo accanto a un altro tipo di donna, altre non credono affatto alla relazione sentimentale e la etichettano come una semplice operazione per ottenere entrambi ancora più visibilità.

In effetti la foto, per molti un ufficializzazione del legame, appare un po’ ‘freddina’. I due sembrano essere apparentemente più due amici che due innamorati. Ma forse è solo perché Can Yaman è un vero timido e Diletta Leotta non ha mai amato mostrarsi in pubblico appassionata col 'moroso', neppure in passato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/2/2021.