Can Yaman a petto nudo gioca col fuoco sul set di Sandokan

Can Yaman gioca con fuoco a petto nudo sul set di Sandokan. L’attore turco 31enne mostra i muscoli mentre gira la serie tv che riporterà l’eroe creato da Emilio Salgari sul piccolo schermo. E’ impegnato in una scena molto pericolosa, e non si risparmia: la Tigre della Malesia ha due sciabole in mano e le braccia avvolte dalle fiamme.

Can sono mesi che a Roma si allena per essere uno spettacolare Sandokan: per lui prove di lotta libera, salti acrobatici, duelli agguerriti. Il ruolo lo affascina fortemente. Ha accettato con grande entusiasmo la serie tv prodotta dalla Lux Vide che andrà in onda su Rai Uno.

Bello, desideratissimo, ma fidanzato con Diletta Leotta, almeno così raccontano le foto dei due postate sul social, Yaman, famoso in Italia per Daydreamer - Le ali del sogno, la popolare soap opera trasmessa da Canale 5, avrà al suo fianco Luca Argentero, che interpreterà il portoghese Yanez de Gomera.

Sandokan - La serie sarà composta da 8 episodi. Can Yaman ha il difficile compito di non far rimpiangere Kabir Bedi, protagonista del famoso sceneggiato sulla Tigre della Malesia andato in onda nel 1976 e che ha regalato all’attore un successo senza tempo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2021.