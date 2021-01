Can Yaman da Maria si spoglia: pubblico in delirio e boom di ascolti

Can Yaman da Maria De Filippi si spoglia e mostra il fisico scolpito e i bicipiti: il pubblico a C’è posta per te è in deliro, incontenibile. Gli ascolti schizzano su e fanno 'boom': il programma conquista la prima serata con milioni 510mila spettatori pari al 29.6% di share contro i 4 milioni 579mila spettatori pari al 16.8% di share di Affari Tuoi condotto da Carlo Conti su Rai Uno.

Bello, simpatico, tenerissimo il protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno entra in studio e fa impazzire le fan. La De Filippi ci mette un po’ a contenere il grande entusiasmo. E’ a C'è posta per te per fare una sorpresa a Maria, zia di Akirobita.

La ragazza vuole ringraziare la donna per averle regalato tanto amore quando la mamma è venuta a mancare. Desidera mostrarle la sua gratitudine e sa che farle trovare il suo attore del cuore la renderà felice.

Can manda il pubblico in visibilio. Parla con grande padronanza l’italiano, ha frequentato il liceo qui ed era bravissimo. Il 31enne ha il volto affascinante da bravo ragazzo. Quando la zia di Akirobita lo vede rimane a bocca aperta.

Lui le parla con grande tatto e dolcezza: “Sono seduto accanto a un angelo. Anche io sono stato cresciuto da due nonne, i miei genitori lavoravano tanto. Questa storia mi emoziona perché penso al passato, le donne sono importantissime e sarei una nullità senza quelle della mia vita. Il mio lavoro non è solo recitare, è anche la gioia di toccare le vite degli altri. Potrei fare l’avvocato, potrei anche smettere, ma mi piace portare emozione e questo mi convince a non smettere mai”.

Yaman fa molti regali a Maria: un cellulare, delle cover con il suo viso, un servizio da tè e il suo abbraccio più intenso. “Ti do anche il mio numero, ma prometti di non darlo in giro”, le dice ancora. Non è finita. Can le fa un dono ancora più prezioso. Le domanda: “Se dovessi scegliere una cosa di me, cosa vorresti?”. Maria De Filippi è sommersa dalle urla e lo mette in guardia: “Fai attenzione…”. La zia di Akirobita sceglie di prendere la giacca customizzata che indossa, così da sentire il suo profumo. Il turco se la toglie e resta in canotta nera con bicipiti in vista.

Sono tutti in sovraeccitati. Applausi e grida delle donne. Gli applausi sono scroscianti. E’ una giacca speciale, una delle creazioni di Ilker Bilgi, il manager di Can Yaman, inseparabile da lui in ogni viaggio. L'atttore è generoso e tenerissimo, un vero piacere per gli occhi ma non solo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2021.