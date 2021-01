Can Yaman, il bellissimo attore turco nello spot con Claudia Gerini: foto

Can Yaman gira a Roma diretto da Ferzan Ozpetek lo spot della De Cecco. Accanto a lui Claudia Gerini, la più invidiata d’Italia, già testimonial del famoso brand di pasta. L’attore turco 31enne, amatissimo, scatena il panico nella Capitale. Le fan impazziscono, a migliaia lo attendono impazienti sotto l’Hotel Eden, in pieno centro: quando lo vedono immancabile l’assembramento, l’artista si becca una multa di 400 euro.

Set blindatissimo per lo spot, girato in parte anche al Gianicolo. Can mostra grande intesa con la Gerini. Sul social i due si fanno vedere insieme in un selfie. Anche Ozpetek riempie di immagini e brevi filmati il suo profilo social in cui racconta il suo lavoro con l’attore turco e l’amica, attrice italiana affermatissima.

Il mondo del web celebra il ritorno in Italia di Yaman. Oltre 150mila tweet hanno fatto schizzare in tendenza l’hashtag #BentornatoInItaliaCanYaman. Pagine e pagine di fan club e un enorme numero di seguaci lo adorano.

Il protagonista della serie “DayDreamer – Le ali del sogno”, che lo ha reso famoso nel Bel Paese e nel mondo, presto girerà Sandokan: vestirà i panni dell’eroe creato dalla penna di Emilio Salgari, già interpretato in passato in tv da Kabir Bedi. Accanto a lui ci sarà Luca Argentero. Intanto si diverte nello spot di Ozpetek, strapagato con un cachet a quanto pare da sogno.

Claudia gongola e alle fan che glielo domandano mentre gira, fa sapere che can è “bono” come il pane a quanto pare… Spiritosa e cordiale, professionale come sempre, senza dimenticare l’adone che ha davanti.

