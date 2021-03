Canalis e Corvaglia, in che rapporti sono oggi dopo il litigio? A quanto pare...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia in che rapporti sono oggi, dopo il litigio? I gossip sulla rottura tra le due ex veline, un tempo inseparabili, si sono sprecati. Le dirette interessate non hanno mai voluto chiarire sul loro allontanamento repentino, forse causato da una vicenda intrecciata al business negli Usa, quando hanno aperto insieme una palestra a Los Angeles. Ultimamente sembrava potesse andare meglio, ma stando a quel che rivela Dagospia, a firma di Giuseppe Candela, non è affatto così…

“Si sono chiarite, si stanno riavvicinando, si sono scritte”, recitavano i rumor in circolazione. Prontamente smentiti. I rapporti tra la Canalis, in questo periodo tornata in Italia, e la Corvaglia sarebbero in realtà “inesistenti”.

Eli e Maddy rimangono distanti. La mora circa un anno fa a Grazia, interrogata sull’ex amica, aveva detto: “Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata”. “I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi”, aveva aggiunto. Poi, sull’ipotesi di una pace per chi le vorrebbe nuovamente unite, aveva detto: “Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2021.