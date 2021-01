Sembrerà strano, ma il cane di Selvaggia Lucarelli ha iniziato a prendere il Viagra tutti giorni. Il motivo però non è legato alla sfera sessuale. La famosa pillola blu è infatti un vasodilatatore e nei giorni scorsi il cane, che è entrato a far parte della famiglia della giornalista nel 2015, è stato molto male. Ha avuto un brutto edema polmonare. Dopo un ricovero durante il weekend i veterinari lo hanno fatto tornare a casa, ma ora dovrà seguire una cura proprio a base di Viagra.

A farlo sapere è stata la stessa 46enne tramite social. Pubblicando una foto del Cavalier King, ha scritto: “Godzilla ce l’ha fatta. Diciamo che l’umore non è ancora tornato quello di sempre, ma solo perché non sa che la cura per il suo cuore, da domani, sarà il Viagra (davvero)”.

Lorenzo Biagiarelli, 31 anni, compagno di Selvaggia, ha poi scherzato sul fatto che in farmacia a comprare i medicinali per Godzilla c’è dovuto andare lui. La cosa gli ha creato più di qualche imbarazzo. “Godzilla è tornato. Mi scoppia il cuore. Un po' meno quando sono andato a comprare il Viagra in farmacia. 'È per il cane, guardi, vede, prescrizione veterinaria. Sta male, sa, è un vasodilatatore, lei certo lo saprà, come le dicevo è per il cane'”, ha spiegato sempre via Instagram con un po’ di ironia.

Scritto da: la Redazione il 13/1/2021.