Dramma per Carla Velli: l'ex compagno Matteo Voltolina, padre di suo figlio, è morto

Carla Velli vive un dramma inaspettato e assurdo: il suo ex compagno Matteo Voltolina, padre del figlio Emanuele, nato nell’ottobre 2017, è morto.

Matteo Voltolina, figlio di Francesco, tra i fondatori dell'Antica Murrina Veneziana, marchio storico di gioielli e non solo in vetro, ceduta qualche anno fa, è stato trovato morto sabato mattina, 25 gennaio, in una stanza dell’ostello Anda Venice di Mestre. Aveva 38 anni: sulle cause della sua scomparsa indaga la Procura, si pensa a un malore o, nella peggiore delle ipotesi, a un suicidio. Carla Velli è stata travolta dal terribile lutto.

“Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza… di tristezza… di incredulità… questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi“, scrive la veneziana 38enne sul social, le sue parole esprimono grande dolore.

La storia da Carla, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex fidanzata di Francesco Arca, conosciuto proprio al dating show, ed in seguito ex tronista del programma, e Matteo è stata travolgente. Dal loro amore è nato Emanuele. Il rapporto si è interrotto due anni fa a un passo dal matrimonio. Nonostante tutto, i due erano rimasti in buoni rapporti per il bambino. Ora la Velli piange la scomparsa dell’ex compagno, tragicamente scomparso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2020.