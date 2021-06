Mentre Carlo Beretta è alle Canarie da Giulia De Lellis, Dayane Mello pranza con la mamma e la nonna del suo ex: foto

Dayane Mello pranza con la mamma e la nonna dell’ex e pubblica tutto nelle sue storie sul social. Mentre Carlo Beretta è alle Canarie da Giulia De Lellis, impegnata con le registrazioni di Love Island Italia, il reality che conduce su Discovery+, la modella brasiliana si regala una visita a sorpresa alle due e posa sorridente insieme all’ex suocera Umberta e alla nonna del 22enne, Mariella Calvesi, con cui, nonostante la storia con ragazzo sia finita, è rimasta in ottimi rapporti.

Chissà cosa ne penserà Giulia…! Dayane ha ripreso a seguire Carlo pure sul social. Beretta al momento non ricambia, ma intanto è sulla bocca di tutti, perché le foto della Mello con sua madre e sua nonna un po’ di polverone lo creano: non c’è dubbio…

Dayane Mello nella Casa del GF Vip non ha mai nascosto di aver conservato un bel ricordo della storia d’amore con Carlo Beretta. Con Umberta Gnutti Berertta ha un legame che pare andare oltre. I due non si sono lasciati benissimo, eppure la donna ha sostenuto la mora pure al reality.

Il settimanale Chi qualche settimana fa scriveva: “Umberta Gnutti Beretta è ancora legata da un profondo affetto a Dayane Mello, ex del figlio. Tant’è che non si è persa una sola puntata del GF Vip e ha invitato tutti gli amici intimi a votare per Dayane per la vittoria finale”.

Anche la nonna di Carlo considera Dayane una di famiglia. Ma, si sa, Giulia potrebbe non pensarla allo stesso modo e trovare la presenza della brasiliana piuttosto ingombrante. Intanto da lontano si gode il weekend appassionato col fidanzato, che al momento rimane silente, preso solo dalla 25enne romana di cui pare proprio innamorato pazzo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/6/2021.