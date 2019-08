Carlo Conti ha arruolato Francesco Monte per la prossima edizione di "Tale e Quale Show" che andrà in onda su Raiuno a partire dal 13 settembre. Il conduttore 58enne, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a decidere di inserire l'ex tronista ed ex gieffino vip nel cast della sua trasmissione canora.

Francesco avrà l'arduo compito di calarsi nei panni, imitandole alla perfezione, di famose celebrità della musica italiana e internazionale. Non basterà il physique du rôle ma dovrà dare anche sfoggio delle sue doti canore. Ed è proprio per far emergere le sue capacità che Carlo Conti lo vuole sul palco di "Tale e Quale Show": "Finora è sempre stato alla ribalta per la bellezza nel mondo dei reality - ha spiegato il conduttore - Questa volta è protagonista di un talent e metterà in mostra proprio il suo talento, perché ne ha. Ed è giusto che abbia l’occasione per far parlare anche di quello che sa fare".

Monte, insomma, a "Tale e Quale Show" avrà l'occasione di dimostrare che oltre ad essere bello è anche bravo. La saprà sfruttare? Carlo Conti pare non avere dubbi. Il ragazzo secondo lui ha talento.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 6/8/2019.