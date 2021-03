Carlo Conti e le nozze con Francesca: 'Ho seguito il consiglio di Antonella Clerici’

Alla soglia dei 60 anni (li compirà il prossimo 13 marzo) Carlo Conti fa un bilancio della sua vita raccontando aneddoti privati a ‘Il Corriere della Sera’. Il conduttore ha infatti spiegato che la sua relazione con Francesca Vaccaro, la donna che ha sposato nel 2012 e da cui ha avuto il figlio Matteo, si era interrotta più di una volta prima del ‘sì’. “Non ho mai convissuto, sono sempre stato un single incallito. Giorgio Panariello e Leo (Pieraccioni, ndr) pensavano che fossi l’Alberto Sordi del gruppo, che non si sarebbe mai sposato”, ha sottolineato il toscano al magazine.

Poi però capì che dalla vita voleva più stabilità. “Una sera, sono rientrato dopo l’ennesima cena con amiche e ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta”, ha aggiunto. La Vaccaro ha colto che stavolta poteva fidarsi, che Carlo era cambiato. “L’ha capito dai miei occhi e perché le ho detto: ti voglio sposare. Poi, avevo seguito il consiglio di Antonella Clerici, che m’aveva detto: guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più”, ha proseguito. Insomma, se non ci fosse stata la collega a “indirizzarlo”, forse oggi non avrebbe la fede al dito.

Rifarebbe mille volte la fatidica domanda a Francesca. Oggi non potrebbe essere più felice. E anche se sta per arrivare un traguardo anagrafico importante, Carlo si sente ancora un ragazzo. “Dentro, mi sento 30 anni. La leggerezza è la stessa. Poi, ieri, ho preso mio figlio in braccio, mi sono quasi incriccato e questi sono i momenti in cui mi ricordo dell’età”, ha concluso con un po’ di ironia.

Scritto da: la Redazione il 11/3/2021.