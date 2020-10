Carlo Conti positivo al Covid: ecco come sta e cosa succede a 'Tale e Quale'

Carlo Conti è positivo al Covid. Dopo Gerry Scotti, anche il popolarissimo conduttore Rai è risultato positivo al test, il 59enne lo annuncia con un post sui suoi profili social, rivelando anche come sta, quali siano le sue attuali condizioni di salute. Impossibile non domandarsi ora cosa succederà a Tale e Quale Show, il talent che conduce in prima serata su Rai Uno.

“Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”, scrive Carlo Conti su Instagram. Il presentatore fa parte della sempre più numerosa schiera di volti tv che hanno contratto il virus.

Per sua fortuna Carlo Conti non ha sintomi, si sente bene. E’ sotto stretto controllo medico e in isolamento nella sua abitazione. Se le sue condizioni rimarranno tali, il conduttore non rinuncerà alla sua ‘creatura televisiva’: sarà al timone di Tale e Quale Show direttamente da casa, come ha anticipato l’Ansa.

Il programma, quindi non si fermerà, nonostante i tanti problemi organizzativi che questo comporta. La positività di Carlo Conti è stata confermata dal tampone molecolare a seguito dei test che vengono svolti prima di ogni prova o puntata per garantire di andare in onda in sicurezza al programma.

Sono moltissimi i vip che hanno fatto a Conti gli auguri di pronta guarigione: da Mara Venier ad Antonella Clerici, da Andrea Delogu a Caterina Balivo, da Giovanni Ciacci a Rita Dalla Chiesa. Pago, il vincitore dell’edizione 2020 di Tale e Quale Show, tra i partecipanti del mini-torneo del talent, ha scritto: “Maledizione, non ci voleva, ma saprai sconfiggerlo ed affrontare il tutto come sempre, alla grandissima”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2020.