Carlo Conti, positivo al Covid, sta molto male: 'Brutta bestia’

Inizialmente era quasi asintomatico, ma adesso Carlo Conti, positivo al Coronavirus, sta piuttosto male. Lo ha fatto sapere lui stesso, spiegando di avere ora “tutti i sintomi” della malattia e sottolineando come il Covid sia davvero “una brutta bestia”. Pubblicando su Instagram un bigliettino con sopra scritto ‘ti amiamo babbo’, inviatogli dal figlio Matteo, 6 anni, e da sua moglie Francesca Vaccaro, sposata nel 2012, il toscano 59enne ha scritto: “Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”.

Conti era stato costretto a condurre l’ultima puntata di ‘Tale e Quale Show’ il mese scorso da casa proprio a causa del virus. Ora la situazione è parecchio peggiorata, ma in tanto hanno voluto fargli sentire il proprio affetto. A partire dalla collega Mara Venier, che via social ha commentato così il suo post: “Forza Carlo!!!! Ti aspetto per il nostro Zecchino”. E ancora, Cristiano Malgioglio ha aggiunto: “Forza amico mio, vedrai che sarà solo un ricordo. Ti voglio bene”.

Conti non è di certo il primo personaggio televisivo a risultare positivo all’infezione che sta dilagando in tutta Italia. Nelle scorse ore si è saputo che anche il collega Alessandro Cattelan ha il Covid (e sarà un problema per la conduzione di ‘X Factor’). Ma la lista è davvero lunga: da Totti e Ilary a Valentino Picone. Quest’ultimo, che stava conducendo ‘Striscia la Notizia’ insieme al collega Ficarra, ha dovuto lasciare il bancone del tg (ed è stato sostituito da Sergio Friscia).

