Carlo Conti, la situazione peggiora, ricoverato in ospedale: ecco come sta

Carlo Conti, positivo al Covid, è stato ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi. La situazione peggiora. Le sue condizioni di salute non sono state più giudicate compatibili con il solo isolamento a casa.

Il conduttore 59enne, appena contratto il virus, era risultato asintomatico. Venerdì scorso, 30 ottobre, era stato persino in grado di essere al timone di Tale e Quale Show in collegamento dalla sua abitazione. Poi, però, sono arrivati i sintomi del Coronavirus: febbre, dolori e tosse. Carlo Conti, tramite il suo ufficio stampa, aveva cercato di rassicurare tutti. “Nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo”, aveva sottolineato. Evidentemente non è così.

Il netto peggioramento avrebbe reso necessario il ricovero nella struttura ospedaliera. Al momento sembra che il presentatore sia comunque in condizioni di salute discrete, ma è seguito a vista dai dottori. Si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv, come fa sapere la Rai in una nota.

Stasera, 6 novembre, a sostituire Carlo Conti a Tale e Quale Show saranno i giudici del programma, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, aiutati dalla presenza fissa del comico Gabriele Cirilli. Il toscano dalla sua camera in ospedale su Instagram scrive: "Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestooo! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli!!! Forza ragazzi!!!!".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2020.