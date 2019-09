Carlo Conti presenta il cast di 'Tale e Quale Show' e ironizza su Francesco Monte che replica

Carlo Conti presenta il cast della nona edizione di “Tale e Quale Show”, in onda da venerdì 13 settembre su Rai Uno. In conferenza stampa il conduttore elogia gli artisti che hanno accettato di partecipare e ironizza su Francesco Monte e sulle sue doti di latin lover. “Ci sarà qualcuno nel cast che ha fatto parlare di sé in altri programmi per le sue conquiste, qui farà vedere altro… ovviamente mi riferisco a Pratelli”, sottolinea ridendo. Sì, perché in realtà Conti sta parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne e non di David Pratelli, che fa sempre parte del cast della trasmissione.

Carlo Conti sa perfettamente chi sono le donne che hanno costellato il passato di Francesco Monte: da Teresanna Pugliese a Uomini e Donne passando per Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto a l’Isola dei Famosi, fino ad arrivare a Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. E non ha tutti i torti nel parlare delle numerose conquiste del 31enne. Eppure il ragazzo replica alle parole del presentatore.

Francesco Monte intervistato da Blogo sulle sue ‘conquiste’ dice: “Nuove conquiste? No. Può anche bastare. La mia situazione è totalmente cambiata, è stabile: ora sto con una persona e quindi va bene così”. Con la fidanzata Isabella De Candia ha trovato la serenità, così sottolinea. Poi aggiunge: “A Tale e Quale Show mi spaventa il fatto di non essermi mai messo alla prova in queste situazioni. Non avendo mai fatto il cantante, ho un po’ di ansia. Ma sono un tipo sul quale le ansie agiscono bene e mi spronano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/9/2019.