Carlo Conti torna a casa dopo il ricovero in ospedale: ecco come sta

La nuova First Lady ha origini italiane

Joe Biden batte Donald Trump: il 46mo presidente degli Stati Uniti arriva alla Casa Bianca con accanto Jill Tracy Jacobs. La nuova First Lady che prenderà il posto di Melania, classe 1951, ha origini italiane. Nata nel New Jersey, aveva il nonno siciliano, si chiamava Gaetano Giacoppa. Quando è arrivato in America l’uomo anglicizzò il cognome in Jacobs, tramandandolo al figlio Dominic e poi alla nipote. E’ per questo motivo che a Gesso, paesino in provincia di Messina, tutti gli abitanti hanno fatto il tifo per Biden e per la moglie.

