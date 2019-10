Dopo la morte del regista Carlo Vanzina, venuto a mancare l’8 luglio del 2018, è lite aperta in famiglia. Sono volate pesanti accuse tra il fratello Enrico, con cui Carlo ha diretto la maggior parte dei suoi successi cinematografici a partire dalla fortunata serie dei Cinepanettoni, e la vedova Elisabetta Melidoni. Se il primo sembra aver accusato velatamente quest’ultima di essere stata la causa dei problemi economici del fratello, lei ha rimandato le accuse al mittente e ha detto che nel libro scritto da Enrico in ricordo di Carlo ci sono tantissime inesattezze, a partire da come viene descritto il rapporto tra i due fratelli. Ma vediamo con ordine com’è è diventato pubblico questo dissidio che sembra ormai insanabile.

A rendere pubblica la situazione interna alla famiglia Vanzina è stato Enrico con un’intervista al settimanale ‘Oggi’. Tra le altre cose ha detto: “Mio fratello spendeva il triplo di quello che guadagnava. Non per sé, ma per felice chi aveva intorno. E di difficoltà ce ne sono anche adesso. Io per sostenerlo in alcuni momenti mi sono quasi rovinato. Tre anni fa, per far fronte ai suoi debiti, abbiamo venduto il vecchio ufficio di nostro padre. Era fatto così: pensava che lavorando poi avrebbe guadagnato quanto gli serviva per mettere a posto tutto. Durante la malattia era molto preoccupato dai conti. Luca (Montezemolo, ndr) si è comportato da amico, e ha comprato una casa a Londra per cui Carlo aveva speso una follia”.

Così dalle pagine de La Repubblica Elisabetta Melidoni, detta Lisa, ha risposto per le prime, accusando Enrico di aver reso pubbliche cose intime che suo marito Carlo non avrebbe mai voluto far sapere e di aver anche scritto nel libro ‘Mio fratello Carlo’, pubblicato per rendere omaggio proprio al compagno di tante avventure professionali e non, molte inesattezze. A cominciare dal fatto che, a detta di Lisa, il rapporto tra i due fratelli non sarebbe stato così stretto come Enrico sostiene nel testo.

La Melidoni interrogata sulle parole del cognato ha fatto sapere: “Preferisco non commentare. Quel che so è che Carlo non avrebbe mai voluto che la sua intimità, la sua sofferenza, la mia e quella delle nostre figlie venissero rese pubbliche questo modo. Se c'era una persona discreta, che nemmeno in casa si è mai fatta vedere spettinata, era proprio mio marito. Non avrebbe mai avrebbe voluto che la sua malattia, il suo modo di combatterla, le sue paure venissero rese pubbliche. E poi quei riferimenti al fatto che sarebbe stato inseguito dal fisco figuriamoci!”.

Ovviamente lei ed Enrico non si frequentano più dopo la morte di Carlo: “Assolutamente no, anche perché da quando è morto Carlo con Enrico non ci siamo mai più visti. Ma devo dire che non ci siamo mai molto frequentati neanche prima”. Infine sul fatto che Carlo ed Enrico si vedessero molto spesso, come ha scritto quest’ultimo nel libro, ha concluso: “Solo per lavorare. Poi ognuno faceva la sua vita. Enrico con sua moglie e Carlo con me e le nostre tre ragazze, e i sei cani che adorava. Ne abbiamo persi tre dopo la sua morte, come se anche loro non avessero retto a un vuoto così terribile. Io sono devastata, le mie figlie anche”.

Non poteva infine mancare la contro-replica di Enrico, arrivata sulle pagine del Corriere della Sera. “Avendo vissuto tutta la vita in simbiosi con mio fratello Carlo, non commento le dichiarazioni rilasciate da mia cognata Elisabetta Melidoni. Penso di avere scritto una meravigliosa storia d'amore dedicata a mio fratello Carlo. Ricevo ogni giorno decine di lettere e email di nostri amici e di lettori comuni che mi ringraziano per avere testimoniato cosa significa avere amato profondamente”, ha fatto sapere.

