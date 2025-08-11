Carlos Corona compie 23 anni, mamma Nina Moric organizza una piccola festa: guarda

L’ex modella 49enne ha voluto festeggiare l’anniversario della nascita del suo ragazzo

Non è chiaro però quali siano i rapporti oggi tra lei, Carlos e Fabrizio Corona

Nina Moric ha voluto organizzare una piccola festa casalinga per il compleanno di suo figlio.

L’ex modella 49enne ha celebrato i 23 anni di Carlos Maria Corona, avuto l’8 agosto del 2002 con l’ex marito Fabrizio Corona.

Ha condiviso su Instagram alcune immagini dei festeggiamenti intimi nella sua casa di Milano.

Nina Moric, 49 anni, col figlio Carlos Maria Corona, 23

Nella clip oltre a lei e a Carlos compare un piccolo gruppo di amici.

Nina porta una torta con le candeline per il compleanno di Carlos

“Di chi è il compleanno oggi?”, scherza Nina mentre porta un piccolo dolce sul tavolino di fronte a cui è seduto Carlos.

Poi il ragazzo esprime un desiderio e soffia sulle candeline.

Carlos soffia sulla torta di compleanno

Non è chiaro quali siano oggi i rapporti tra Carlos e suo padre Fabrizio, e neppure quelli tra Nina e l’ex coniuge.

L’ex manager dei paparazzi ha avuto il suo secondo figlio, Thiago, alla fine del 2024 insieme all’attuale giovane compagna Sara Barbieri.

Un gruppo di amici si è riunito per l'occasione a casa di Nina

Prima e dopo il lieto evento Nina e Carlos sono stati coinvolti in diverse occasioni e i rapporti in famiglia sembravano distesi.

Poi però Nina negli ultimi mesi ha condiviso sul social frasi criptiche che hanno fatto pensare a qualcuno che il legame potrebbe stare affrontando nuovamente una fase di “down”.