Carlos Corona ha deciso cosa studierà all’università: ecco dove si iscriverà

Carlos Corona, maggiorenne da più di un anno, ha finito il liceo lo scorso luglio. Ora l’unico figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona sta per iniziare la sua avventura universitaria. Nelle scorse ore via Instagram ha rivelato quale facoltà frequenterà e anche l’università in cui ha intenzione di iscriversi. Durante una chiacchierata in un video postato nelle Stories di sua madre, quest’ultima gli chiede: “Hai deciso che università fare?”. Carlos risponde prontamente e sicuro: “Lettere e Filosofia in Cattolica”.

Si tratta di una storica università milanese. Carlos non andrà quindi a studiare in un’altra città o all’estero, anche perché il capoluogo meneghino offre davvero un’educazione di altissimo livello e accoglie studenti da tutto il mondo.

La passione di Corona Jr. per le materie umanistiche è davvero forte, anche se non si tratta di certo di una scelta semplice per affrontare successivamente il mondo del lavoro (le lauree che rendono più facile la ricerca di un posto di lavoro sono quelle scientifiche). “Mi piace molto Hegel, anche Kant”, ha aggiunto. “Mi piace molto la storia, la letteratura, la filosofia…”, ha continuato.

Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare diversi rumour riguardo una presunta nuova convivenza tra i genitori, separati da anni, di Carlos. Nina Moric e Fabrizio Corona, sostiene qualcuno, non solo avrebbero fatto pace (e questo è palese, basta guardare i loro profili Instagram), ma sarebbero anche tornati a vivere sotto lo stesso tetto. Sarà vero? E nel caso, si tratta di una situazione destinata a durare?

Scritto da: la Redazione il 22/9/2021.