Carlos Corona, ecco dov'è dopo l'arresto del padre

Carlos Corona è lontano dall’Italia. Come svelato dalla nonna, Gabriella, il 18enne dopo l’arresto del padre, Fabrizio Corona, tornato in carcere, cerca di riprendere le fila di un’esistenza serena distante dai genitori, finché la bufera non si plachi. La madre, Nina Moric, condivide suo suo profilo un paio di immagini del figlio e svela dov'è.

“Via mia”, scrive la Moric. Carlos le manca moltissimo, ma sa che è in buone mani. Attualmente si trova in Croazia, a Zagabria, dai parenti materni. Nina sul suo profilo Instagram pubblica una foto del figlio, sorridente, circondato da altri bambini. E’ stata una Pasqua diversa quella appena trascorsa per lui.

“In questo momento è all'estero con i genitori della Moric e, mi creda, la cosa mi fa stare serena”, aveva detto Gabriella Corona a Libero Quotidiano. E aggiunto: “Lo sento ogni tanto al telefono e mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo”.

Fabrizio Corona aveva chiesto clemenza e si era appellato ai giudici perché “non lo rimandassero in galera per il bene di Carlos che gli è legatissimo e della madre Gabriella che ha già sopportato tanto dolore”. Le sue parole sono rimaste inascoltate. Ora dalla cella in cui è rinchiuso fa sapere di essere “pronto a sacrificare la vita” per quella che ritiene un’ingiustizia appena subita. Carlos è ‘protetto’ dal clamore della vicenda: hanno deciso fosse meglio tenerlo lontano dall’Italia per non fargli vivere l’ennesima tragedia che coinvolge il suo genitore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2021.