Carlos Corona festeggia i 18 anni con party in un locale: il padre triste perché non potrà andare

Carlos Corona festeggia i 18 anni con un super party in un locale. Fabrizio Corona, suo padre, lo annuncia via social e si dice triste perché non potrà andare: il magistrato di Sorveglianza non gli ha dato il permesso di partecipare all’evento previsto per sabato 8 agosto e che celebrerà la maggiore età dell’adorato figlio avuto dall’ex Nina Moric, che alla festa invece ci sarà.

“Sabato 8 agosto è il compleanno di Carlos Maria. Non è un compleanno normale: Carlos Maria compie 18 anni. E’ l’età più importante per qualsiasi ragazzo, ma soprattutto per lui ha un significato enorme, per quello che ha vissuto, per la vita difficile che ha avuto durante tutti questi anni, per gli accadimenti che sono successi e conoscete tutti”, spiega il 46enne nel video postato sul social. Accanto a lui c’è il figlio in rigoroso silenzio.

VIDEO

“Suo padre è mancato per moltissimi anni, ha fatto una vita avanti e indietro dalla galera e lui ha vissuto quello che pochi ragazzi vivono: l’allontanamento dal padre, dalla famiglia, ha frequentato dei posti che non sono per ragazzi della sua età - continua Fabrizio - Quindi abbiamo deciso di festeggiare il suo compleanno con una festa unica, con tutti i suoi famigliari, i suoi amici e i suoi parenti, persone che gli sono care: sabato 8 agosto”.

Fabrizio Corona poi svela: “Purtroppo il magistrato di Sorveglianza non mi ha dato il permesso di partecipare e io rispetto le regole che mi vengono imposte, ma noi festeggeremo lo stesso perché Carlos merita una festa unica e indimenticabile”.

“Festeggeremo tutti insieme alla Favola Beach, locale in provincia di Torino. Ci sarà lui, ci saranno tutti i suoi amici, ci sarà sua mamma, i suoi parenti…e ci sarò anche io! - dice l’imprenditore - Non potrò partecipare lì fisicamente, ma non posso mancare a un evento così importante. Per la prima volta, non l’ho fatto mai finora, mi collegherò via Instagram, farò la mia prima diretta. Visto che non mi è stato dato modo di partecipare fisicamente, lo farò virtualmente: sarò alla festa dei 18 anni di mio figlio Carlos Maria insieme a tutti”.

“Carlos è la cosa più importante della mia vita”, sottolinea Corona, che invita tutti a collegarsi via social alla diretta. “Darò la possibilità a molti di collegarsi per festeggiare insieme a noi”, precisa ancora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/8/2020.