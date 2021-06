Carlos Corona dopo la maturità si diverte al luna park con la madre Nina Moric: le immagini

Carlos Corona dopo la maturità si sente libero e felice. Il 18enne si diverte al luna park con la madre Nina Moric, le immagini condivise dalla croata raccontano una serata felice dei due. Carlos è spensierato tra balletti scatenati con la mamma e giri pazzi sui seggiolini volanti. C’è tanta sintonia tra il ragazzo e la showgirl e modella: i due sono raggianti.

Solo pochi giorni fa Carlos Maria ha sostenuto brillantemente l’esame di Stato all’Istituto Gonzaga, liceo classico milanese. Nina ha condiviso la sua gioia con i fan sul social. Orgogliosa ha scritto: ‘Ha passato l’esame di maturità, 10 e lode. Lascia che gli altri si vantino di quante pagine hanno scritto; preferisco lasciarti vantare di quelle che leggi. Ti amo mio campione”.

Anche papà Fabrizio Corona ha voluto fare gli auguri al figlio: “Orgogliosi di te, si supera tutto solo uniti. Love u Carlos Maria”. Carlos ha detto grazie ai docenti che lo hanno sostenuto: “Ringrazio di cuore i miei professori e tutti coloro che mi hanno seguito e aiutato”.

Un episodio pochi giorni dopo ha macchiato la giornata perfetta, la Moric ha scoperto di essere finita su Chi: la paparazzata fatta nel giorno della maturità del figlio non le è piaciuta e così si è scagliata contro l’ex Corona di aver organizzato tutto. “Hai fatto scattare le foto di nascosto per poi venderle”, ha sottolineato inferocita in un lungo post.

La querelle tra i due sembra non finire mai, ma per un po' è meglio mettere i dissapori da parte. Nina e Carlos si godono una serata allegra insieme, senza pensieri, come solo mamma e figlio riescono a fare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/6/2021.