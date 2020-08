Carlos Maria Corona è maggiorenne. Il primo e unico figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha compiuto 18 anni lo scorso sabato 8 agosto. I familiari la sera prima gli hanno organizzato una festa a casa per spegnere insieme a lui le candeline più importanti, quelle che segnano il passaggio all’età adulta. Non è mancato praticamente nessuno alle celebrazioni milanesi, a partire ovviamente dai genitori. E’ stato lo stesso neo maggiorenne a pubblicare su Instagram una foto che lo ritrae seduto su un divano insieme al padre e alla madre. “La mia splendida famiglia riunita, il regalo più bello per i miei 18 anni”, ha scritto vicino allo scatto.

Nell’immagine si vede Nina Moric tenere in braccio un neonato: è il figlio di Nathan, il personal trainer di famiglia (ovviamente presente). La stessa foto è stata caricata sul suo profilo anche da Fabrizio, che ha aggiunto: “Amore, per i tuoi 18 anni solo amore. Tanto amore per te da noi. Anche se sei diventato grande rimani il nostro cucciolo”. Sullo sfondo, appese sulla parete sopra al divano, si vedono infatti le lettere che formano la parola “AMORE”, illuminate.

Presente anche nonna Gabriella Corona. Per fortuna la famiglia ha ritrovato un po’ di serenità e le accuse del passato hanno fatto spazio ad un nuovo sentimento di affetto. Per molti anni infatti Nina e Fabrizio non si sono parlati se non tramite legali e anche la signora Gabriella aveva perso i contatti con l’ex agente fotografico.

Sabato sera il gruppo si è invece trasferito in un locale vicino Torino, ‘La Favola’, dove hanno avuto luogo delle celebrazioni “pubbliche”. Unico assente proprio Fabrizio, che non ha ricevuto il via libera dei giudici per poter lasciare Milano. Tante le persone accorse, non solo amici e familiari, ma pure molti curiosi. E Corona si è così collegato attraverso una diretta Instagram.

Poche ore prima del suo compleanno Carlos aveva fatto discutere pubblicando sempre sul social una sua foto e scrivendo accanto all’immagine di sentirsi già un “imprenditore” nonostante la giovanissima età. “Ho 18 anni, ma ragiono già da imprenditore”, aveva fatto sapere. Ha infatti lanciato una linea di abbigliamento, CMC (che sono le iniziali del suo nome).

