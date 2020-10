Carlos Corona rivela: 'Mio padre mi picchia e mi dà psicofarmaci'. Il video

Carlos Corona confessa una verità scioccante durante una video chiamata con la mamma, Nina Moric. Il ragazzo, molto provato e anche apparentemente confuso, rivela: “Mio padre mi picchia e mi dà gli psicofarmaci”. Il 18enne parla con la showgirl mentre si trova ancora a casa di Fabrizio Corona. Maggiorenne dà il consenso alla pubblicazione del filmato sul social.

“Carlos Maria mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, senza nessuno scopo di lucro ma solo per aiutare mio figlio sulla sofferenza che sta vivendo da 3 mesi senza poter dare la sua voce, finalmente è riuscito lui stesso a dire LA VERITÀ”, scrive la croata 44enne che condivide con i follower la video chiamata di Carlos Corona. Ha registrato ogni cosa.

VIDEO

“Io, Carlos Maria, vorrei essere sincero su tutto questo. Mi sento una schifezza perché ho combinato un casino. Mio padre non ha il Coronavirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma. Io amo da morire mia madre e darei la mia vita per lei. So che alcuni non mi crederanno e altri sì, ma questo, vabbè… Io non sono nessuno per dirvi niente, sono solo una persona e sono molto arrabbiato, mi verrebbe di prendere e ammazzare tutti, ma non lo faccio perché starei una schifezza, quindi non lo faccio. Devo solo migliorare e andare avanti con la mia vita per fare del bene. Sono sotto cura di farmaci dallo psichiatra”, esordisce Carlos nel suo racconto scioccante.

“Tuo padre ti dà gli psicofarmaci che non devi prendere?”, domanda Nina al figlio. “Sì, esatto, perché ha paura della verità. Non mi vuole dire la verità: è un falso e un bugiardo”, sottolinea il 18enne. “Perché ogni volta torni da lui?”, lo incalza la madre. “Per pietà, perché voglio che cambi, ma non cambia quindi è inutile e non ci tornerò più. Non asseconderò più la sua verità, combatterò contro di lui”, sottolinea il ragazzo.

Carlos Corona si tocca continuamente il volto, pare combattuto, rallentato nei suoi pensieri, ma deciso a parlare. “Tua madre ti ha mai fatto del male?”, domanda la Moric. “No. Io voglio solo aiutare a comprendere le cose, non sono nessuno per giudicare. Io amo tutti, non ce l’ho con nessuno”, replica il figlio.

“Tuo padre ti ha picchiato?”, chiede ancora la showgirl. “Sì certo, ma io combatterò sempre contro di lui, per il suo bene”. “La gente deve sapere la verità…”, precisa Nina Moric tra le lacrime. Vuole smentire le parole dell’ex marito. “Non è vero”, ribadisce Carlos. La madre non gli ha mai fatto del male, così dice lui. Che poi dà il consenso a pubblicare tutto: “Voglio che questo video sia pubblicato, sì”.

“Io ti amo più della mia vita, non ti farei mai del male”, gli sottolinea Nina che lo invita ad andare dal padre per comunicargli la sua intenzione di tornare da lei per sempre. “Poi ce ne andiamo via, lontano”, gli dice ancora. Carlos lo desidera quanto lei: “Io non ho paura di Fabrizio Corona, non ho paura di niente. L’ho lasciato parlare perché altrimenti gli spezzo il cuore. Ma ora me ne torno a casa. Sono un guerriero e combatto a testa alta. Vado da lui”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2020.