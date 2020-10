Carlos Corona con papà Fabrizio: 'Non è vero che mi picchia...'

Carlos Corona nelle sue IG Stories si fa vedere con il papà Fabrizio. “Non è vero che mi picchia”, sottolinea. Il 18enne scherza insieme al padre. Dopo la pubblicazione degli audio di due telefonate, una con Fabrizio e una con Carlos, da parte di Nina Moric, il 18enne smentisce tutto.

“Buongiorno a tutti. Farò un’intervista dove dirò la verità su questa cosa. In quel momento ho detto quelle cose perché non le pensavo. Ero circondato da pensieri che non avevano senso, perché sono pensieri di male, che non esistono. Perché come dice Sant’Agostino il male è vuoto, appunto, essendo male. Non c’entra niente tutto quello che hanno riportato”, sottolinea Carlos Corona.

Davanti all’obiettivo poi compare anche papà Fabrizio. I due ironizzano sul quel che è uscito fuori dagli audio delle due telefonate pubblicate sul social dalla madre di Carlos. “Magari ora pensano che ti picchio, ti do quattro pugni in faccia”, scherza l’ex re dei paparazzi. “Aiuto, aiuto, io sono un metro e novanta…”, ribatte Carlos.

“Ti costringo con atteggiamenti pusillanimi a fare il male? Ti strozzo e ti obbligo a fare male?”, continua Corona. Che poi aggiunge: “Innanzitutto sono tuo padre e se ti do due schiaffi, ti do due schiaffi no?”. Il confronto per abbattere tutto il polverone continua. Fabrizio Corona chiede a Carlos: “Ti ho costretto a vivere in questa casa? Stai male in questa casa? Spiegherai perché tua madre ha avuto la follia di pubblicare quella cosa? Sei felice? In questa casa c’è il male? Stai bene?”.

Carlos risponde tranquillamente di essere felice, di stare bene e di non avere problemi: nessuno lo costringe a rimanere dal padre. Poi parla, in modo molto filosofico, della gioia di vivere, che sta nelle cose semplici, così sottolinea molto serenamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2020.