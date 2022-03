Carlos Corona smentisce la madre Nina Moric: 'Sono con il mio papà e sto bene’

Nina Moric in un appello accorato ha chiesto l’aiuto dei fan per salvare il figlio, lo ha fatto in una serie di storie sul social in cui chiedeva a tutti di denunciare Fabrizio Corona affinché si allontanasse dal 19enne. “Ha la psicosi transitoria acuta. Deve essere curato! Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci associati all’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine! Vi prego, aiutatemi, salvatelo!”. Carlos Corona sempre via web smentisce la madre e replica: “Sono con il mio papà e sto bene”.

Ancora una volta una faccenda intima e privata riguardante i tre finisce in pasto agli utenti in Rete e su tutti i media. Carlos ci mette la faccia e sul suo profilo, facendosi vedere, in una serie di video dice: “Mi dispiace di quello che è uscito sui siti. Ci sono sempre problematiche famigliari e disguidi, ma io vi dico che sono con il mio papà e sto bene”.

Il ragazzo poi si fa vedere mentre festeggia in discoteca il compleanno di Fabrizio, che lo scorso 29 marzo ha compiuto 48 anni. Il padre e circondato da una grande folla. Carlos sta insieme a lui, con cui, una volta a casa, promuove anche un app per giocare online. Non nomina mai la mamma, da cui sembra essersi allontanato moltissimo.

Scritto da: la Redazione il 31/3/2022.