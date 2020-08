Carlos Maria Corona, primo ed unico genito di Fabrizio Corona e Nina Moric, diventa maggiorenne. Sabato 8 agosto il ragazzo compirà 18 anni e per festeggiare ci sarà un grande party a ‘La Favola’ di Avigliana, un locale in provincia di Torino. Si tratterà di un vero e proprio evento, sponsorizzato via social sia da Carlos che da suo padre. “Sabato è il mio compleanno, compio 18 anni. Mio padre purtroppo non potrà esserci perché non gli hanno dato il permesso per venire a questo evento memorabile. In compenso ci sarà attraverso una diretta Instagram e insieme a lui i familiari e i conoscenti più cari a cui voglio molto bene. Spero che partecipiate a questo evento”, ha fatto sapere il 17enne via Instagram Stories.

Poi ha invitato tutti a partecipare fisicamente o quantomeno virtualmente. “Mi raccomando, se siete interessati venite alla festa a La Favola. Invece se volete un’interfaccia digitale seguitela tramite la diretta Instagram del profilo di mio padre”, ha aggiunto. Poi ha condiviso la locandina dell’evento, che ricorda tanto quelle delle serate di tronisti e gieffini freschi di presenza tv.

Fabrizio non potrà esserci perché il giudice non gli ha dato il permesso di lasciare Milano. Eppure anche stavolta è riuscito a trasformare l’occasione in un modo per fare “business” via social. Con molta probabilità riuscirà infatti ad aumentare il numero di follower del suo profilo. Numero che, in fase di contrattazione con gli sponsor, rappresenta un elemento fondamentale per strappare accordi con cifre importanti.

Scritto da: la Redazione il 6/8/2020.