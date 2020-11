Carlos Maria Corona lancia il suo brand moda: CMC. Il marchio porta le iniziali del 18enne figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric che debutta nel progetto insieme al designer romano Cristiano Bizzarri.

E’ stato Bizzarri a proporre a Carlos di lanciare la nuova linea ispirata a lui, il ragazzo, con la complicità del padre, sempre pronto alle iniziative che possano portare visibilità e soprattutto grande guadagno, ha accettato. I capi creati, un mix tra linee classiche, sono ispirati proprio a Carlos Maria e alla sua personalità piena di sfaccettature.

“Il progetto ambizioso riguarda l’apertura di selezionate boutique monomarca gestite direttamente o tramite partner presenti sul territorio, in località esclusive in Italia e all’estero”, si legge sul sito del brand.

Carlos Maria Corona sorride entusiasta nella clip che presenta il marchio che porta il suo nome. Indossa i capi come fosse un modello esperto, vestiti in vendita ora grazie all’e-commerce, ma presto, come spiegato, in shop dedicati in Italia e non solo.

Carlos frequenta ancora l’ultimo anno di liceo, ma si proietta al futuro e vira verso la carriera imprenditoriale, con lo zampino di Fabrizio Corona, che sa perfettamente come gestire al meglio l’occasione ghiotta di una collezione moda interamente pensata per il figlio e che porta addirittura il nome del ragazzo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/11/2020.