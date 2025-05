Sta per uscire, la showgirl croata scherzosamente lo insegue: “Ma torni vero?”

La 48enne a fine aprile ha accusato Fabrizio Corona di non occuparsi più di lui

Carlos Maria Corona a 22 anni (ne compirà 23 l’8 agosto, cambia look: è sempre più uomo. Capelli lunghi e barba importante, più incolta e lunga rispetto a solo qualche mese fa. Mamma Nina Moric, con cui ora il ragazzo vive, posta le immagini del figlio che sta per uscire la sera. Scherzosamente lo insegue fino alla porta dell’ascensore del palazzo e gli domanda: “Ma torni vero?”. Lui fa segno di sì e balbetta qualcosa al genitore apprensivo.

Carlos Maria Corona cambia look, a 22 anni sempre più uomo: mamma Nina Moric posta le immagini con la barba lunga

La showgirl croata 48enne stravede per il suo unico figlio. A fine aprile scorso ha accusato l’ex Fabrizio Corona di non occuparsi abbastanza di lui. Nelle IG Stories ha scritto: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”. E’ convinta che, da quando Sara Barbieri ha partorito il secondogenito dell’imprenditore, Thiago, lo scorso 21 dicembre, l’ex re dei paparazzi abbia occhi solo per lui. E’ infatti inseparabile dal bimbo, che porta sempre con sé.

Sta per uscire, la showgirl croata scherzosamente lo insegue: “Ma torni vero?”

Il ragazzo la rassicura e va via

Corona non ha replicato a Nina, con cui la tregua parrebbe nuovamente conclusa. Con Carlos era stato ospite un po’ di tempo fa nel podcast Gurulandia. Lì il ragazzo aveva confessato: “Per ora sono fermo, non faccio l’università o altro”. “Ora sto cercando la mia identità, non solo politica, ma come persona”, aveva pure confidato. E sul rapporto genitoriale con il papà aveva chiarito: “Essendo un po’ chiuso, tendo a viverlo come una forzatura, ma in realtà deve essere spontaneo. C’è un po di timore reverenziale, mentre con mia madre, che è più permissiva, faccio come mi pare”. Corona gli aveva immediatamente fatto eco: "Diciamo la verità, con tua madre, che sta sempre lì... 'amore mio!', non fai un caz*o!".