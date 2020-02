Carlotta Maggiorana lascia la Casa del GF Vip. Il pubblico con il televoto la salva per la seconda volta, ma lei non ne può più e dopo giorni sofferti al reality decide di abbandonare il gioco e uscire dalla porta rossa.

L’ex Miss Italia 28enne ha avuto difficoltà psicologiche a stare rinchiusa fra le quattro mura, ha chiesto ai coinquilini di nominarla, ma non è bastato. Il pubblico l’ha sostenuta: Carlotta, però, non ci ripensa: lascia senza rimpianti la Casa del GF Vip.

Alfonso Signorini durante la nona puntata convoca Carlotta Maggiorana nella Mistery Room e le domanda se è sicura della sua scelta. La ragazza, pur ringraziando il conduttore e tutta la produzione del GF Vip per la possibilità che le è stata data, conferma: non torna indietro.

“Sono contenta che abbiate capito il mio malessere, sarò onesta, non sto bene. Mi manca l’aria qui dentro. Ho gli attacchi di panico cosa che non ho mai avuto in 28 anni, sto pensando alla mia famiglia e per me stessa è giusto che io esca”, dice la Maggiorana.

Poi aggiunge: “Ringrazio Grande Fratello, ma non sto bene più in questa casa. Sono contenta di quello che ho fatto fino ad ora. Devo trovare una serenità che ho perso, ma sono contenta che mi sia fatta conoscere perché qui non ci sono filtri e non puoi non essere te stessa”.

Tornata il salone, dove tutti hanno ascoltato la sua decisione, Carlotta Maggiorana saluta il resto del cast e ringrazia calorosamente ognuno di loro. “Grazie di tutto ragazzi, vi sosterrò sempre”, sottolinea. Poi esce di scena.

Sul finire di puntata viene accolta con un tenero abbraccio da Signorini in studio che le esterna ancora il suo dispiacere per averla vista abbandonare il reality, ma che comprende tutte le sue difficoltà e le accetta. Carlotta Maggiorana finalmente sorride felice e non piange più.

