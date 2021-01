Carlotta Mantovan, la figlia Stella, avuta con Frizzi, la rende felice: guarda

Carlotta Mantovan condivide sul social una rara foto con la figlia Stella, avuta da Fabrizio Frizzi nel 2013. La bambina la rende felice. La giornalista e conduttrice 38enne ha portato la piccola di 7 anni al mare, una piccola gita per regalarsi gioia e serenità e guardare un tramonto mozzafiato. “Noi due, sempre insieme”, scrive.

Sono trascorsi quasi tre anni da quando Frizzi è prematuramente scomparso. Il 26 marzo 2018 il conduttore, amatissimo dal pubblico, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Carlotta e di Stella, come pure in tutti quelli che lo amavano e ammiravano professionalmente. La Mantovan si è fatta forza e ha ritrovato il sorriso, grazie soprattutto alla ‘sua’ Stella, come sottolinea spesso nei suoi post.

La scorsa stagione Carlotta Mantovan era impegnata in tv, alla guida del programma Tutta Salute in onda su Rai3, accanto al collega Michele Mirabella, ora è tornata a fare la mamma a tempo pieno, una decisione presa per stare accanto alla sua bimba che ha bisogno di lei e che le fa ricordare in ogni istante il marito adorato che non c’è più e a cui sente ancora di essere legata con tutta se stessa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2021.