Carlotta Mantovan ha fatto la sua prima uscita mondana dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi. La conduttrice ha partecipato al tradizionale galà Telethon organizzato a Roma durante la Festa del Cinema. La 36enne originaria di Venezia è apparsa piuttosto sorridente. Ad oltre un anno e mezzo dalla scomparsa del papà di sua figlia, oggi ha ritrovato almeno in parte la serenità.

Carlotta, che insieme a Frizzi ha avuto una bambina, Stella, che oggi ha 6 anni, ha scelto per l’occasione un vestito-pantalone nero, con sopra un blazer dello stesso colore. Poi scarpe marroni. Lo scorso anno in occasione della ripresa della stagione di ‘Domenica In’ la Mantovan era tornata in tv a pochi mesi dalla scomparsa dell’amatissimo conduttore Rai e aveva spiegato che il calore ricevuto dal pubblico l’aveva aiutata tantissimo nel momento più difficile della sua vita.

Parlando di quanto affetto avesse ricevuto dopo la morte del presentatore, aveva detto: “Dico solo che ho 35 anni di cui 16 passati accanto a Fabrizio. Credo che nessuno di noi si aspettasse un riscontro così da parte del pubblico, mi aiuta ad andare avanti, spero che lui lo veda”. “Il futuro? Non ci penso. Vivo alla giornata e penso solo un po’ a domani”, aveva poi aggiunto emozionata a Mara Venier.

Scritto da: la Redazione il 23/10/2019.