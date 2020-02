Carlotta Mantovan a Sanremo 2020: Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan sale sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020. Amadeus la chiama per ricordare l’amico e collega Fabrizio Frizzi, scomparso quasi due anni fa, il 26 marzo 2018.

Subito dopo la gara delle Nuove Proposte, Amadeus omaggia Fabrizio Frizzi nel giorno di quello che sarebbe stato il suo sessantaduesimo compleanno.

"Oggi è il 5 febbraio, ed è il compleanno di un amico di noi tutti, di Fabrizio Frizzi. Lo dico senza alcuna ipocrisia e ne sono convinto. Se Fabrizio ci fosse ancora, questo settantesimo Festival lo avrebbe sicuramente presentato lui”, sottolinea emozionato.

Poi invita la sua vedova e mamma della loro bambina di 6 anni, Stella, a fare il suo ingresso. “Il modo per omaggiare personalmente un grande amico e collega è quello di invitare e salutare la donna che lui amava. Ti ho voluta qui per farti sapere che Fabrizio è sempre nei nostri cuori”, le dice.

La giornalista 37enne è splendida ed elegantissima. Carlotta Mantovan ha gli occhi lucidi per la grande commozione. “Sei bellissima”, si complimenta Amadeus. Poi la ringrazia per aver accettato il suo invito a Sanremo 2020. Il pubblico in teatro applaude con grande calore: sono tutti in piedi.

“Vi sento vicini, grazie”, dice Carlotta Mantovan. Poi aggiunge: “Grazie per questo omaggio, grazie per il vostro affetto”.

Con grande classe sorride, ma il suo sguardo è malinconico perché il vuoto lasciato da Fabrizio non potrà mai essere colmato nel suo cuore. Riceve i fiori, li prende tra le braccia e va via, leggera, garbata e altera.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/2/2020.